الفيفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” صباح اليوم الإثنين عن أسماء اللاعبين الثلاثة المرشحين للحصول على لقب أفضل لاعب في العالم .

حيث نشرت الفيفا عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” في تغريدة أسماء اللاعبين والتي ضمت كلا من : البرتغالي ” كريستيانو رونالدو ” والأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” و الهولندي ” فيرجيل فان دايك ” .

وكانت تلك القائمة هي نفسها التي تم وضعها من قبل لاختيار أفضل لاعب في أوروبا والتي فاز بها الهولندي ” فان دايك ” .

ومن المقرر أن تسلم الجائزة للاعب الفائز في حفل يقام في 23 سبتمبر الجاري داخل ملعب ” سان سيرو ” في مدينة ميلانو الإيطالية .



بينما ضمت قائمة المرشحين على جائزة أفضل مدرب في العالم كلا من : الأسباني مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ” بيب غوارديولا ” و الأرجنتيني مدرب نادي توتنهام الإنجليزي ” ماوريسيو بوتشيتينو ” و الألماني مدرب نادي ليفربول الإنجليزي ” يورجن كلوب ” .

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​وضمت قائمة أفضل حارس مرمى رجال كلا من : البرازيلي ” أليسون بيكر ” حارس ليفربول والبرازيلي ” إيدرسون ” حارس مانشستر سيتي والألماني ” مارك أندريه تير شتيجن ” حارس برشلونة الإسباني .

والمرشحون لجائزة ” بوشكاش ” أفضل هدف فالترشيحات كانت من نصيب : ” ميسي ” و ” خوان فرناندو كينتيرو ” لاعب ريفر بليت ” و ” دانييل رسوري ” لاعب ديبريسين .

أما المرشحات لجائزة أفضل لاعبة في العالم لكرة القدم فهن : الإنجليزية ” لوسي برونز “من ليون الفرنسي والأميركية ” أليكس مورجان ” من أورلاندو برايد والأمريكية ” ميجان رابينو ” من سياتل رين .