الرسالة الأخيرة للأميرة ديانا.. محتوى صادم وردة فعل الامير هاري تفطر القلوب

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - مع حلول الذكرى الـ22 لوفاة الأميرة الراحلة ديانا منذ أيام قليلة (31 أغسطس) كشف النقاب عن آخر رسالة كتبتها.

وهو ما أعلنه جورج فينيش من خلال قناة CNews حيث قال: “كتبت قبل أشهر من الحادثة رسالة أشارت فيها إلى شعورها بالخوف من وقوع حادث يوماً. وهذا ما غذى الشكوك والنظريات التي تشير إلى مؤامرة”.

وفي المقابل نقلت مجلة People عن الأمير هاري قوله ضمن وثائقي Diana, Our Mother: Her Life and Legacy عن حديث هاتفي أخير أجراه مع والدته: “لو كنت أعلم أنها كانت المرة الأخيرة التي تحدثت فيها إليها، لكنت قلت لها ما ينبغي علي قوله. ما سأشعر بالأسف تجاهه طيلة أيام حياتي هو أن ذلك الاتصال كان قصير الأمد”.

وأضاف: “حين أفكر في الأمر أقول إنني سأعيش معه دائماً”. واشارت المجلة إلى أن آخر كلمات ديانا كانت: “يا إلهي ما الذي حدث؟”