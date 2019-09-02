كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - نشر المؤلف المصري ” مدت العدل ” تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” يهاجم فيها الداعية الإسلامية ” معز مسعود ” طليق الفنانة المصرية ” شيري عادل ” .
واتهم مدحت العدل معز مسعود بالغرور والتعالي والذي يتنافي مع الإيمان الحقيقي .
وأكد على أنه شعر بذلك وكان ذلك رأيه فيه منذ المرة الأولى التي التقى فيها مع معز مسعود وكانت أيضا المرة الوحيدة .
وكتب مدحت العدل قائلا : ” مشكلة معز مسعود وأنا لم أقابله إلا مرة واحدة أنه يملك إحساسا بالذات متضخم إلى حد كبير .. جائز من نفخة الناس في زمن ما للدعاة الجدد ” .
وتابع : ” هذا التعالي ببساطة يتنافى مع الإيمان الحقيقي الذي أساسه التواضع .. هذا إنطباعي عنه وقد أكون مخطئا ” .
وكانت شيري عادل قد أعلنت إنفصالها عن معز مسعود منذ أسابيع في زواج استمر لمدة أققل من عام واحد فقط ولم تكشف عن السبب من وراء ذلك .
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل يهاجم طليق شيري عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.