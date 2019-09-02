مي سليم بإطلالة مثيرة للجدل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة الأردنية مي سليم، للعديد من الانتقادات بسبب أحدث إطلالة لها، والتي نشرت صور منها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام.

مي سليم، ظهرت في الصور بإطلالة قريبة من الساري الهندي، حيث ارتدت بنطلون أحمر وتوب من نفس اللون يكشف عن بطنها مع وجود وشاح على أحد جانبيها متدلى للخلف، معتمدة على وصلات شعر طويلة مع تموجات واسعة لإطلالة صيفية لافتة.

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تفاعل عدد كبير من متابعين مي سليم مع صور إطلالتها الجريئة، لتنهال عليها التعليقات التي أكدت لها أنه غير معتاد منها الظهور بمثل هذه الإطلالة بينما أشار لها البعض أن الموديل غير ملائم لها من الأساس.

مي سليم لم ترد على الانتقادات التي وجهت لها بسبب إطلالتها، مكتفية بالصمت وتجاهل التجريح في حقها.

وفي ذات السياق، نشرت دانا حمدان صورة تجمعها مع شقيقتها مي سليم من الأمسية التي حضرتاها سوياً، فظهرت بجمبسوت من اللون الأزرق الملكي مع اعتمادها على تسريحة Bun مرتفعة.