سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2019

استقر متوسط سعر الدولار في مصر، الإثنين، أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك وشركات الصرافة، ليبلغ الشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع.

وقررت وزارة المالية المصرية إلغاء التعامل بما يسمى بالدولار الجمركي والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من يوم الأحد الأول من سبتمبر/أيلول من العام الجاري 2019.

وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك الأهلي المصري 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي والأهلي اليوناني.

Advertisements

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية مسجلا 16.52 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع تلته بنوك قناة السويس وعودة ليبلغ سعر الشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية ووفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد بلغ سعر شراء اليورو 18.12 جنيه والبيع 18.25 جنيه، وبلغ سعر الإسترليني 20.03 للشراء مقابل 20.19 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.39 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، واستقر الدرهم الإماراتي عند 4.49 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 54.27 جنيه للشراء وللبيع بلغ 54.64 جنيه.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، إن البلاد تلقت تحويلات من المصريين العاملين بالخارج بقيمة نحو 3 مليارات دولار في مايو/أيار بزيادة 43% مقارنة بـ2.1 مليار دولار في أبريل/نيسان 2019.

وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي لمصر.