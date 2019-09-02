الممثل كيفن هارت يتعرض لإصابة بالغة جراء حادث سير

تعرض الممثل كيفن هارت لإصابات بالغة في حادث سيارة مروع في لوس انجلوس.

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وقالت وكالة دوريات الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية في بيان “أن هارت (40 عاما) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق”.

وذكر موقع (تي.إم.زي) الخاص بأخبار المشاهير أن ظهر “هارت” أصيب.

ولفتت الوكالة ان سائق السيارة أصيب بشكل خطير ونقل الى المستشفى، مشيرة الى أنه لم يكن يقود تحت تأثير الكحول.