تفاصيل حصرية عن مسلسل العميد لـ "تيم حسن".. تعرّفي عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن النجم السّوري تيم حسن، بدء العمل على مسلسل بعنوان "العميد" من كتابة وإخراج بسام سلكا، وإنتاج شركة Kingset Production.

هذه الخطوة انتظرها جمهور حسن بفارغ الصبر، بعد تقديمه مسلسل "الهيبة" على مدى 3 مواسم، وتحولت شخصيته ومفرداته إلى علامة تجارية بحته.

وعبّر جمهور النجم السّوري عن حماسهم لتقديم شخصيات مختلفة وجديدة بعيدة عن شخصية جبل في مسلسل "الهيبة"، حيث اشتاق البعض لتقديمه مسلسلات اجتماعية ودرامية.

وصرّحت الشركة المنتجة لفوشيا أن العمل يتكون من مواسم عدة؛ أول موسم سيكون من 15 حلقة، وسيبدأ التصوير بتاريخ الـ 15 من أيلول بين لبنان وسوريا.

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ونفت الشركة أن مسلسل "العميد" ينتمي للتاريخي، وقالت إن العمل درامي معاصر، وتعدُّ Kingset Production أوّل شركة إنتاج لبنانية أدخلت نوع المسلسلات القصيرة بداية من مسلسل "تشويش".

يشار إلى أن هذه التجربة هي الثانية لباسم السلكا في الكتابة، بعدما طرح نفسه ككاتب دراما في الجزء الثاني والثالث من مسلسل "الهيبة"، والبعض رأى أن كل ما قدمه يقول بأنّه غير مؤهّل فعليًا لهذا المكان، على اعتبار أن مهنته الأساسية هي الإخراج ويمارسها منذ عام 2007.