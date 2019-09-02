فجر السعيد تعود للأضواء من جديد.. أول ظهور لها بعد غياب طويل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد غياب قارب 40 يومًا، تعود الإعلامية الكويتية فجر السعيد للأضواء مرة أخرى من خلال برنامجها "هنا الكويت" وذلك اليوم الاثنين.

وقالت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إن مواطنتها الإعلامية فجر السعيد ستعاود الظهور على الشاشة قريبًا.

وشاركت العيدان فيديو ترويجيًا لحلقة من برنامج "هنا الكويت" يؤكد على ظهور الإعلامية فجر السعيد من خلال مداخلة هاتفية من فرنسا.

وعلقت العيدان على الفيديو قائلة: "الاثنين في برنامج هنا الكويت 9 مساء ‏أول ظهور للكاتبة فجر السعيد‏ بعد تعرضها لوعكة صحية ‏(مداخلة هاتفيه من فرنسا)".

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وتابعت: "يالله الحين رجعت الدنيا حلوة، أخيرًا رحلت الأيام الثقيلة"، وانهالت تعليقات المتابعين متمنين التعافي السريع لفجر السعيد والعودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

وفي شهر يوليو الماضي، عانت الإعلامية فجر السعيد من أزمة صحية إثر خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، وأصيبت بتسمم حاد في الدم تم على إثره نقلها إلى أحد المستشفيات الفرنسية.