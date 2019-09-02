شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. عرضان مسرحيان فقط في برنامج عروض البيت الفني للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض اليوم ضمن برنامج عروض البيت الفني للمسرح عرضان مسرحيان الأول هو "المتفائل" ويعرض علي المسرح القومي بالعتبة، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

وعلي مسرح بيرم التونسي بالشاطبي بالإسكندرية تعرض مسرحية "حمام الست" في الساعة التاسعة مساءوالمسرحية بطولة ندى بسيوني، محمدعز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالأسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة ابراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت.