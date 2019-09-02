شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا عبرت بيلا ثرون عن حبها للمصمم الراحل كارل ليجارفيلد بمهرجان فينسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن النجمة العالمية بيلا ثرون قررت أن تعبر عن مدي حبها لمصمم الأزياء الراحل كارل ليجارفيلد والذي وضع بصمة من ذهب علي تصميمات دار Chanel الشهير وكانت ابداعاته دائما محط تركيز المعنيين بالأزياء والموضة حول العالم . ظهرت بيلا ثرون البالغة من العمر21 عام أمس مع صديقها بنجامين ماسكولو بفعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019 " Venice Film Festival " ، حيث كانت ثرون ترتدي " تي شيرت " باللون الأسود حمل صورة كارل ليجرفيلد مع "جاكيت " باللون الاحمروهو ما أبرز جمال إطلالتها .

بيلا ثرون و صديقها (1) Advertisements

بيلا ثرون و صديقها (2)

بيلا ثرون و صديقها (3)

بيلا ثرون و صديقها (4)

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