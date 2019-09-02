شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم باهر دويدار أفضل سيناريست فى مهرجان "همسة" عن سلسلة "كلبش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان "همسة" للفنون" المؤلف باهر دويدار فى دورته السابعة، بعد غدا الأربعاء، والمقرر إقامته على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومنحت إدارة المهرجان لدويدار لقب أفضل سيناريست لعام 2019، وذلك عن سلسلة "كلبش" بطولة النجم أمير كرارة، التى نالت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً على مدار 3 سنوات .

ويعد باهر دويدار واحداً من أشهر المؤلفين على الساحة الفنية حاليا، حيث قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، ومنها "الميزان" بطولة غادة عادل وباسل الخياط، وحق ميت لحسن الرداد، وحكايات بنات"، وأخرهم سلسلة "كلبش" التى نالت إشادات عدة من النقاد والجمهور ، لاسيما أن المسلسل تناول عدة قضايا مهمة، كان أهمها محاربة مصر للإرهاب الغاشم، فضلا عن محاربة الدول المعادية لمصر، وعلاقة الشرطة بشعبها وحمايتهم ، وغيرها من القضايا والرأى العام .

وفى سياق آخر، يعكف السيناريست باهر دويدار حاليا على كتابة الحلقات الأولى من مسلسل النجم أمير كرارة الجديد، والذى يخرجه بيتر ميمى، وتقوم على إنتاجه شركة "سينرجى".

تجدر الإشارة، أن المهرجان يحمل في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمود ياسين".