شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..أجمل 8 أغانى رومانسية قدمها عامر منيب فى مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب، الذى كان واحداً من أبرز نجوم الأغنية فى فترة التسعينات والألفينات، وقدم خلال مشواره العديد من الأغانى المميزة التى اتسمت بالطابع الرومانسى، سواء من ألبوماته أو في الأفلام التى قدمها، وفى ذكراه اليوم نذكر الجمهور بأجمل أغانيه الرومانسية التى مازالت عالقة معه .

أغنية شوق وحنين:

هو واحد من أشهر أغانى عامر منيب المصورة، من كلمات أحمد على موسي، وألحان أحمد الملاح وإخراج عثمان أبولبن.

أغنية لمحي:

أغنية لمحي تعد أولى الأغانى التى صورها الراحل عامر منيب وكانت ضمن أغانى ألبومه الأول عام 1990الذى حمل نفس اسم الأغنية وتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين مثل مدحت العدل وصلاح الشرنوبي ورياض الهمشري

أغنية أيام وليالي:

من كلمات محمد رفاعى، وألحان شريف تاج الدين، ومن إخراج روب بانوتشي، وتم طرحها عام 2000.

أغنية راح فين الغرام:

وهى من كلمات أحمد السيد هلال، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع طارق مدكور، وإخراج جميل جميل المغازي.

أغنية فيك حاجة:

هى أخر كليبات لعامر منيب قبل إصابته بمرض خبيث، وحقق نجاحا كبيراً وقت طرحه في القنوات الفضائية، والأغنية من كلمات نادر عبد الله ، وألحان عزيز عبد الشافعي، وتوزيع أمير محروس.

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أغنية أنا ولا أنت

من كلمات نادر عبد الله وألحان نادر عبد نور وقدمها فى فيلم "سحر العيون" الذى قام ببطولته بمشاركة نيللى كريم، وحلا شيحة، وسوسن بدر، وسامي العدل، وحسن حسني.

أغنية كلام :

غناها عامر منيب فى فيلم "كامل الأوصاف" الذى شارك فى بطولته مع حلا شيحة، حسن حسني، علا غانم، وخالد سرحان، وحققت الأغنية انتشاراً كبيراً لما تتميز به من الطابع الرومانسى .

أغنية ليلى ونهاري:

الأغنية من كلمات إيهاب عبده، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع طارق مدكور.