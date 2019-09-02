شكرا لقرائتكم خبر عن رغم القصف.. كارول سماحة تحيى حفلاً جديدًا فى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر حسابها بموقع تبادل الصور "أنستجرام"، عن إحياء حفل جديد فى جنوب لبنان رغم القصف المتبادل حاليا على الحدود مع إسرائيل. وكتبت كارول :" "نلتقي بحفلة استثنائية في جنوب لبنان في مهرجان بكاسين، أنا والفنان الصديق ميشال فاضل، يوم 14 سبتمبر". Advertisements وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن قلقها من تطور الأوضاع فى المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

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