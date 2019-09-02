سيينا ميللر تخطف الأنظار في فينسيا..تعرف علي الجائزة التي نالتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية سيينا ميللر الأنظار نحوها خلال حضورها حفل Kineo Prize و التي اقيمت في فندق Excelsior ، وهي جائزة تحتفل بأفضل إنتاج سينمائي إيطالية، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2019 " Venice Film Festival " . كانت سيينا ميللر ذات الـ ( 37 عام ) ترتدي فستان فضفاض بإحدي درجات اللون الوردي مطرز بالورود والذي حمل إمضاء دار أزياء " Gucci " كذلك حذائها من تصميم نفس الدار . وخلال الحفل تم تكريم سيينا ميللر عن أدوارها المتميزة في فيلمي " American Woman و " 21 Bridges ".

النجمة سيينا ميللر Advertisements

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