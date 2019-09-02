شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يصل 84.5 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 25 يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز يواصل حصد الايرادات الكبيرة بشباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس الأحد 848,403، لتصل إجمالى ايرادات الفيلم إلى 84 مليوناً و500 الف جنيه، وذلك خلال 25 يوم عرض فى السينمات .

يشارك فى بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.