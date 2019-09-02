إيرادات الأحد.. "Angel has fallen" الثاني و"The Kitchen" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأحد 1 سبتمبر، إيراد قُدر بـ197 ألفًا و990 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 182 ألفًا و359 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم 47 meters down وحقق 161 ألفًا و419 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 93 ألفًا و655 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 57 ألفًا و862 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 60 ألفًا و402 جنيه، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Ready or Not" بطولة Samara Weaving، وبلغ إيراده أمس 32 ألفًا و48 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم " The art of racing in the rain" بعد تحقيقه 20 ألفًا و200 جنيه، واحتل المركز التاسع فيلم "the kitchen" محققًا 18 ألفًا و885 جنيهًا، في المركز العاشر يأتي فيلم "Aladdin" وحقق 13 ألفًا و539 جنيهًا.