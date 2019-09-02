منة فضالي تستمتع بوقتها على الشاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت منة فضالي جمهورها بصور لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور وهي تجلس على أحد الشواطئ، مرتدية مايوه "فوشيا"، ونظارة شمس وقبعة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.

يُذكر أن اَخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي" الذي تنظر عرض باقي حلقاته.