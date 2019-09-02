- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
شاركت منة فضالي جمهورها بصور لها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت منة في الصور وهي تجلس على أحد الشواطئ، مرتدية مايوه "فوشيا"، ونظارة شمس وقبعة، ونالت الصور إعجاب الجمهور.
يُذكر أن اَخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2"، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" ومسلسل "قيد عائلي" الذي تنظر عرض باقي حلقاته.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تستمتع بوقتها على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.