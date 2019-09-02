عامر منيب.. وصفه النجوم بـ"الخلوق" وحارب السرطان عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كانت ولازالت ذكراه مثالًا على رصيد ضخم من المحبة لم ينته برحيله، لا يتردد اسمه إلا مصحوبًا بصفات تجعلك تتيقن أن ملاكًا كان يعيش بيننا، هو المطرب عامر منيب الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ56.

وإحياءًا لذكراه نستعرض أبرز المعلومات عن حياته ومشواره الفني..

- ولد في 2 سبتمبر عام 1963 بحي الدقي.

- جدته هي الفنانة ماري منيب، عاصرها حوالي 6 سنوات قبل رحيلها.

- تخرج في كلية التجارة عام 1985، وعُين معيدًا في جامعة عين شمس.

- صدفة دفعته لرفض فرصة الحصول على الدكتوراة من استراليا والعمل بإحدى جامعاتها.

- سمع صوته نجوم كبار في التمثيل والغناء ونصحوه بالبقاء في مصر واحتراف الفن.

- بدأ مشواره بتكوين فرقة موسيقية صغيرة شاركت في إحياء حفلات بالفنادق.

- أصدر أول ألبوماته عام 1990 بعنوان "لمحي".

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- قدم خلال مشواره الفني 10 ألبومات، بينها "أول حب"، "أيام وليالي"، "وياك"، "كل ثانية معاك"، "فاكر".

- كان أخر ألبوماته "حظي من السما" من إنتاج عالم الفن، وطُرح عام 2008.

- لعامر 4 أفلام، هي: "كامل الأوصاف"، "كيمو وأنتيمو"، "الغواص" و"سحر العيون".

- لعامر أغنية دينية وحيدة بعنوان "يا الله" طرحها عام 2009 بعد عودته من أداء العمرة.

- أصيب بمرض السرطان قبل رحيله بحوالي عامين.

- أجرى عملية استئصال جزء من القولون في ألمانيا.

- توفي في نوفمبر 2011، عن عمر يناهز 48 عامًا.

- يحرص عدد كبير من نجوم الفن على تذكر عامر في يوم ميلاده ورحيله، معددين صفاته الطيبة ومشيدين بُخلقه.

- مؤخرًا قرر "خالد منيب" ابن شقيق عامر احتراف الأغاني.