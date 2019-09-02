بالصور.. عباس أبو الحسن يحتفل بعيد ميلاد شقيقته على النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

احتفل الفنان عباس أبو الحسن بعيد ميلاد شقيقته شروق عباس، في حفل بسيط أقيم بأحد الأماكن المطلة على النيل، وحضره عدد من أصدقائهم.

ونشر عباس صور من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

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وكتب: "كل سنة وانتي أجمل وأجدع وألذ مخلوق في الوجود يا شوكي".

وتابع: "انت لي الصحبة والسند والمحبة والرقي والضحكة والصمود عيد ميلاد سعيد يا أختي".

يذكر أن الفنان عباس أبو الحسن، يشارك في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك بفيلمه الجديد "الكنز 2" بطولة محمد سعد، محمد رمضان، أحمد حاتم، أحمد رزق، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة