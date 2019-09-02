تامر حسين يحتفل بذكرى ميلاد عامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أحيا الشاعر الغنائي تامر حسين، ذكرى ميلاد المطرب الراحل عامر منيب، الذي يوافق اليوم الاثنين2 سبتمبر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشر تامر صورة منيب، وعلق قائلاً: "ذكرى ميلاد حبيبي الخلوق الغائب الحاضر عامر منيب نسألكم الفاتحة على روحه". يُذكر أن الفنان عامر منيب، رحل عن عالمنا 2011، بعد صراع مع مرض السرطان.

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