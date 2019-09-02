مي سليم احتفالًا بعودة الدراسة: "سنة حلوة على كل ولادنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصوره جديدة، من داخل سيارتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصورة بإطلالة بسيطة في الصباح مرتدية ملابس "كاجوال"، وكتبت: "رجعنا المدرسة تاني.. سنة حلوة على كل ولادنا إن شاء الله".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم كان مشاركتها في فيلم "محمد حسين" ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلي وإخراج محمد علي.