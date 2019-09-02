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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصوره جديدة، من داخل سيارتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وظهرت مي في الصورة بإطلالة بسيطة في الصباح مرتدية ملابس "كاجوال"، وكتبت: "رجعنا المدرسة تاني.. سنة حلوة على كل ولادنا إن شاء الله".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم كان مشاركتها في فيلم "محمد حسين" ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلي وإخراج محمد علي.
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم احتفالًا بعودة الدراسة: "سنة حلوة على كل ولادنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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