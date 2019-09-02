رامي صبري يحتفل بذكرى ميلاد عامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أحيا الفنان رامي صبري، ذكرى ميلاد المطرب الراحل عامر منيب، الذي يوافق اليوم الاثنين 2 سبتمبر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر صبري صورة منيب، وعلق قائلاً: "من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما روحت، كنت غالي عليا أوي".

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وأضاف: "كنت دايما بشوفك أخويا الكبير علاقتي بيك علاقه أبدية، ربنا يجمعني بيك على خير يا عامر يا غالي يا حبيبي".

يُذكر أن الفنان عامر منيب، رحل عن عالمنا منذ 8 سنوات، وتحديدا في 2011، بعد صراع مع مرض السرطان.