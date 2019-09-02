داؤود الشريان يستعد لموسم جديد من برنامجه المثير للجدل

يستعد الإعلامي، داؤود الشريان، لبدء بث حلقات جديدة من برنامجه المثير للجدل، ”برنامج داؤود الشريان“، في ثاني موسم له، بعد تجربة الموسم الماضي، التي شهدت إيقاف البرنامج لمدة أسبوع في أعقاب انتقادات لاذعة.

وأعلن القائمون على البرنامج الذي يتناول قضايا محلية، عن قرب عودة البرنامج على قناة ”إس بي سي“.

ويبث البرنامج ثلاث حلقات أسبوعيًا، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، عند الساعة الثامنة مساء، يحاور فيها الشريان ضيوفًا من داخل الاستديو بجانب مداخلات عبر الهاتف أو الأقمار الصناعية.

وتناول الشريان في حلقات موسمه الأول، قضايا متنوعة بينها معاناة مرضى الإيدز في المجتمع السعودي، والمعلمات اللاتي يعملن في مدارس بعيدة عن منازلهن، والمعنفات من قبل أسرهن، والخدمات التي يقدمها تطبيق ”أبشر“ التابع لوزارة الداخلية.

وكانت قناة ”إس بي سي“ قد أوقفت، في الموسم الماضي، بث حلقات البرنامج بعد أسبوعين على انطلاقه، إذ انهالت الانتقادات على الشريان بسبب مواضيع يناقشها في برنامجه، لا سيما حلقتي هروب الفتيات من ذويهن إلى خارج المملكة، وبيع المخدرات بسهولة في الأحياء العشوائية في المملكة.

وظهر الشريان، بعد أسبوع من بث برنامجه، عبر قناة ”العربية“، ودافع عن البرنامج والمواضيع التي يطرحها، دون أن يبدي أي نية للتراجع، بعد سيل الانتقادات التي واجهها، وعاد برنامجه للبث بعد الإيقاف المؤقت لمدة أسبوع.