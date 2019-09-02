كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 12:51 مساءً - خضعت الممثلة السعودية إلهام علي مؤخراً لعملية جراحية في إحدى مستشفيات مملكة البحرين تكللت بالنجاح، وذلك بعد إصابتها بفيروس في الظهر، ما جعلها تغيب عن الجمهور لحوالى الـ5 أشهر متكتمة عن الحديث عنه.
علي قالت إنها عادت بقوة إلى الجميع بعدما تعافت من فترة بسيطة من فيروس أصابها في ظهرها، ما إستوجب دخولها المستشفى في البحرين وخضوعها لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
وأضافت :”الأمر الذي جعلني أغيب عن الجمهور بشكل تام طوال ما يقارب الـ5 أشهر، إذ لم أرغب في أن ينظروا إليّ بعين العاطفة أو أن أشغلهم بأمور حياتي السلبية، أو أصبح حديث الساعة بسبب أمور حياتي الخاصة، لهذا كنت متكتمة تماماً على هذا الأمر رافضة إقحام الجمهور في عالمي الخاص”.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابها لحوالى الـ5 أشهر .. إلهام علي تكشف إصابتها بفيروس في الظهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.