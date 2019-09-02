محمود العسيلي يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته وأول لقاء جمع بينهما

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 12:51 مساءً - تحدث الفنان المصري محمود العسيلي، للمرة الأولى عن خطيبته الجديدة أمينة عبدالمنعم، خبيرة التجميل، والتي ارتبط بها قبل أسابيع.

محمود العسيلي، قال خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، إن الحب شئ أساسي في حياته، وأن المرأة لها عنده تقدير خاص.

وأضاف: “هذه ستكون الزيجة الثالثة، وأتمنى أن تكون الأخيرة، وأعتقد انني تعلمت من أخطاء الماضي المتعلقة بالارتباط العائلي والعاطفي”.

الفنان المصري، كشف عن أول لقاء جمعه بخطيبته قائلا، إنه تعرف عليها عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، ويعيش معها أحلى أيام حياته.



من ناحية أخرى، كرر محمود العسيلى اعتذاره للجمهور على ما بدر منه مؤخرا خلال إحدى حفلاته، والتى تعرض بعدها لحملة شرسة، وقال إنه لا يعلم إذا كانت حرب مقصودة أم صدفة ولكنه يعمل على تطوير الموسيقى التى يقدمها وهذا كل ما يشغله فى الفترة الحالية.

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وكان الملحن حلمي بكر، قد علق على واقعة المطرب محمود العسيلى الأخيرة، والتى طلب فيها أحد معجبيه التقاط صورة معه وهو الأمر الذى قوبل بالرفض، حيث رد عليه العسيلى قائلا: “انت معاك واسطة”.

حلمى بكر، قال خلال استضافته فى أحد البرامج: “أنحني احتراما لمحمود العسيلي على اعتذاره بعد واقعة حفله الغنائي، وهو فنان كبير وطريقة أدائه وخامة صوته جديدة، والجمهور أحب أغنيته الجديدة “أنا ابن مصر” وحققت نجاحا بالفعل”.

وأضاف: “محمود العسيلي أخطا واعتذر في الوقت الذي يخطئ فيه غيره ولا يعتذرون، ولذلك فهو كبير في نظر الجمهور، وهذا لا يلغي نجاحه وفي هذا الزمان أصبح الكثيرون يتعمدون إشعال الأزمات للآخرين ويحاولون تضخيم الأحداث بقدر أكبر من حجمها”.