بعد اتهامها بالخيانة الزوجية.. بيرين سات تستجم بدون زوجها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خرجت الفنانة التركية بيرين سات، عن صمتها وردت على الأخبار التي نشرت مؤخرا حول خيانتها لزوجها الفنان كينان دوغلو.

الصحفي التركي الشهير أوغور ألكابار، قال في تقرير له عبر صحيفة Posta أن بيرين سآت تعيش علاقة “عشق ممنوع” مع الـ DJ الفرنسي ماجا ، وذلك على الرغم من استمرار زواجها بالممثل كينان دوغلو وعدم انفصالها عنه، مما يعتبر خيانة له.

بيرين سآت، ردت على هذه الأخبار بشكل غير مباشر، حيث نشرت صورة حديثة لها من عطلتها الصيفية مع اثنتين من صديقاتها، وبدت في الصورة متألقة ومشرقة حيث أطلت بمايوه بكيني، وكأنها تؤكد أن الأمور بخير وأنها تعيش حياتها بشكل طبيعي بدون أية مشكلات بينها وبين زوجها.

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وكانت بطلة مسلسلي “العشق الممنوع” و “السلطانة قُسم” قد عاشت مؤخراً حالة من الحداد بعد وفاة أحد أصدقائها المقربين في حالة من الحداد، ورغم تزايد انتقادات الصحفيين الأتراك ومطاردتهم لها بشكل دائم لسؤالها عن أنباء طلاقها، إلا أنها كانت تتجاهلهم تماماً.

النجمة الكبيرة نيباهت شيهري، كانت التي جسدت دور والدة سمر في مسلسل “العشق الممنوع” قد هاجمت الصحفيين ودافعت عن صديقتها بيرين سآت، حيث وصفتها بأنها ابنتها وتتمنى لها الخير وتحبها كثيراً، مؤكدة أنها ستقف بجانبها دائماً ولا تتمنى لها شيئاً سوى السعادة في كل وقت.

يذكر أن بيرين سآت قد انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد “الهدية” مع النجم محمد جونصور، وهو من إنتاج Netflix وسيتم عرضه قريباً.