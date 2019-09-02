صور.. الحشرات تغزو منزل كيم كارداشيان الفخم

رنا صلاح الدين - الخليج 365 - فتحي خلاف

شاركت نجمة الواقع كيم كارداشيان متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram صوراً تعكس كابوساً لبعض المخلوقات المخيفة التي تنتشر في منزلها الجديد، شاركت كيم أيضًا أنها بالكاد تستطيع النوم.

بدت كارداشيان متأثرة بصدمة حياتها عندما زحفت ثلاثة عناكب عملاقة داخل منزلها الشبيه بالقصور، وأكدت في تعليقها، أنها شعرت بالرعب القاتل من العناكب، التي عثرت عليها وهي تتجول داخل صندوق في مرآب منزلها الخفي، في ليلة الأربعاء.

وأضافت: “لن أكون قادرة على النوم الليلة مع العلم أن هذا كان في جراجي”. وفي صباح يوم الجمعة ، أوضحت أنه تم اكتشاف اثنين آخرين من العناكب، “لذلك كان هناك 3 عناكب الليلة الماضية ،” وكتبت “إنه موسم التزاوج على ما يبدو.”

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موسم التزاوج في الواقع قاب قوسين أو أدنى: وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز ، بالنسبة إلى العناكب في الجنوب الغربي الأمريكي ، فإنه يحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وعلى الرغم من أن لديهم الأنياب ويحملون السم ، لا تعد العناكب تهديدًا خطيرًا للبشر.

كارداشيان ويست ، 38 سنة ، لم تخف خوفها من العناكب على مر السنين، وقالت في برنامج إلين ديجينيريس في العام الماضي: “أخشى بشدة من العناكب” ، “سأبكي حرفيًا إذا رأيت عنكبوتًا.

كارداشيان ويست ليست الوحيدة التي تخاف من العناكب، في صباح يوم الخميس، كشفت كلوي كارداشيان أنها تعاني من مشكلة في النوم بعد رؤية منشورات أختها على إنستجرام.