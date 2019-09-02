"البابا الجديد" في مهرجان البندقية

قدَّم الممثل البريطاني جود لو لمحة من مسلسله "البابا الجديد" (ذا نيو بوب)، الذي تدور أحداثه في العالم نفسه لمسلسله السابق "البابا اليافع" (ذا يانج بوب)، للمخرج باولو سورينتينو، في مهرجان البندقية السينمائي.





ويعود لو (46 عاماً) في المسلسل الجديد لتجسيد شخصية ليني بيلاردو، الذي أصبح البابا بيوس الـ13، وهو أول بابا أمريكي في التاريخ.





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وبعد أن تدخل الشخصية التي يلعبها لو في غيبوبة، تُنتَخب شخصية مُعقَّدة يلعب دورها الممثل جون مالكوفيتش، لتحتل الكرسي البابوي تحت اسم البابا يوحنا بولس الـ3.





وعُرضت حلقتان من حلقات المسلسل الـ9، الأحد، في المهرجان الذي تستمر أنشطته حتى السبت.





وقال مالكوفيتش عن انضمامه للعمل: "كان حافزي الأساسي هو العمل مع باولو سورينتينو".



