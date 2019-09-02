بالصورة- أحمد جمال برفقة فتاة مجهولة… والجمهور يتساءل

أثار الفنان احمد جمال الكثير من التساؤلات بعد ان قام بنشر صورة تجمعه مع فتاة مجهولة الهوية، الامر الذي جعل العديد من المتابعين على حسابه على انستغرام يتساءلون حول هوية الفتاة المتواجدة معه خاصة أنه لم يعلق على الصورة ما زاد من عنصر التشويق.

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لكن احمد جمال كان قد سافر يوم الخميس الفائت إلى اليونان، لتصوير عدد من أغاني ألبومه الجديد، والذي من المقرر طرحه قريباً حيث يتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم: أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، جمال الخولي، احمد ابراهيم، توما ومدين.

في نفس السياق، نشر نجم اراب آيدول فيديو من أجواء التصوير عبر حسابه على “ستوريز”، حيث شوّق الجمهور حول أعماله المصورة القادمة.

فما هي الخطة التي سيعتمدها “جمال” لطرح الأغنيات.. سننتظر ونرى.