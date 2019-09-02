“جدار الصوت” يلقي استحسانًا ملفتًا في مهرجان البندقية

عرض بعد ظهر امس الأحد الأول من ايلول (سبتمبر) الفيلم اللبناني “جدار الصوت” إخراج احمد غصين ضمن فعلية اسبوع النقاد في مهرجان البندقية وهو يعتبر الفيلم اللبناني الأول الذي يشارك عن هذه الفئة.

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وحضر “غصين” مع معظم ممثلي الفيلم نذكر منهم بطرس روحانا وعصام بو خالد و كرم غصين وسحر منقاره، فاستقبل العاملين في صناعة السينما والجمهور الإيطالي الفيلم بحفاوة ولاقى استحساناً ملفتاً ايضاً عند النقاد العالميين والإيطاليين اذ كانوا بدورهم قد شاهدوا الفيلم يوم السبت 31 آب (اغسطس).

الفيلم يتحدث عن مروان، 30 عاماً يتوجه إلى الجنوب في تموز 2006 عند شن الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان بحثاً عن والده. يجد نفسه محاصراً مع 4 من أبناء بلدته في منزل احدهم. تستقر فرقة من الجيش الإسرائيلي في الطابق الأعلى سرعان ما تأخذ الأمور منحة غير متوقعة.

جدار الصوت هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج احمد غصين ومن انتاج شركة ابوط، (جورج شقير ومريام ساسين). بالإضافة الى منتجين مشاركين للفيلم انطوان خليفة من شركة Sunnyland وهناء عيسى من مؤسسة الدوحة للأفلام وقد تواجدوا جميعاً في البندقية لحضور الفيلم.