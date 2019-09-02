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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد مضي أكثر من أسبوع على انفصالها عن حبيبها الممثل جيمي فوكس وذلك بعد 6 سنوات من المواعدة، خرجت الممثلة كاتي هولمز للمرّة الأولى للتّجوّل في مانهاتن برفقة ابنتها سوري كروز.
وبينما حبيبها اختار تجاوز نهاية علاقتهما بالارتباط بامرأة أخرى، إلا أنّ الأمر مختلف بالنسبة لهولمز، والتي تفضّل القيام بتغيير شامل في خزانة ملابسها.
ورُصدت كاتي وهي ترفع ذراعها لإيقاف سيارة أجرة، ما أدّى إلى ظهور عطل في زيّها، وانكشاف صدرية البراليت التي ارتدتها تحت سترة كارديغان الفضفاضة من صوف الكشمير مع بنطلون الجينز الكلاسيكيّ، وزوج من النظارات الشّمسيّة الضّخمة وأحذية الميول ذات الكعب المنخفض، وكانت الصّدريّة مطابقة للسترة ومصنوعة من الكشمير أيضًا.
وبدت إطلالتها أنيقة وتجمع بشكل مثاليّ بين الرّاحة والرّفاهية، ونالت إعجاب العديد من الفاشينيستات وعشاق الموضة لدرجة أنّها أثارت ضجّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وبعد ساعة فقط من انتشار صورة كاتي على شبكات التواصل، نفد مزيج الصّدريّة والسترة من مخازن العلامة الأمريكيّة "Khaite"، ويبلغ سعر السترة 1540 دولارًا، فيما يبلغ سعر الصّدريّة 540 دولارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتي هولمز تتسبّب في نفاد صدرية بـ540 دولارًا بعد ساعة من ظهورها بها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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