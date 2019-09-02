متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلك بعض نجمات هوليوود طَبعًا غريبًا يتعلّق بحياتهنّ الحميمية، ألا وهو توثيق مُمارساتهن عبر فيديوهات، انتهى الأمر بمُعظمها بالتّسريب.
وبعد هذا التّسريب، وصلت شُهرة بعض هؤلاء النّجمات إلى حد الجنون، مثل كيم كارداشيان، والتي حصل الفيديو المُسرّب لها على أعلى نسبة بحثٍ إباحية في تاريخ الإنترنت، إذ كان ذلك الفيديو هو السبب في شُهرتها ونجاح مُسلسلها الواقعي Keeping Up With The Kardashians.
وبعكس نجماتٍ أخريات، فقد كُنّ شهيراتٍ مُسبقًا عندما سُرّبت فيديوهاتهن، مثل بلاك شاينا، وما فعل التّسريب إلّا أن زاد من شُهرتهن.
ومن كيم كارداشيان إلى بلاك شاينا، إليكِ نجماتٍ سُرّبت لهنّ فيديوهات جنسية هزّت الإنترنت..
كانت هذه تفاصيل خبر نجمات زادت "فلوسهن" بعد تسريب فيديوهاتهن الجنسية.. شاهدي قيمة ثرواتهن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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