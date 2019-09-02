مقتلُ مُغنيّة راب إسبانيّة على المسرح بسبب الألعاب الناريّة...شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توفيت مُغنيّة راب إسبانية، أثناء عرضها على المسرح وأمام الجمهور، إثر إصابتها بسبب جهاز المؤثرات الخاصّة بالألعاب النارية.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أصيبت المُغنيّة جوانا ساينز، 30 عامًا، بإصابات قاتلة أثناء العرض الحيّ، وتم نقلها إلى المستشفى بعد الحادث مصابة بجروح خطيرة لكنّها توفيت فيما بعد.

وكانت أوركسترا سوبر هوليوود، التي تضمّ 15 عضوًا من بينهم مغنيّون وموسيقيّون وراقصون، تُغنّي في "لاس بيرلاناس" في أفيلا الليلة الماضية عندما وقع الحادث.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول تسعة على الأقل من الفنانين على خشبة المسرح يرقصون مع الموسيقى الصّاخبة، بينما تظهر الشرارة فجأة من جهازين للألعاب النارية، لينفجر بعدها الجهاز الموجود على يمين المسرح، ثمّ تسقط ساينز على الأرض، ويهرع زملاؤها لمحاولة مساعدتها.

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أثناء وقوع الحادث، كان هناك حوالي 1000 شخص بجوار المسرح، وأكّدت خدمة الطوارئ وقوع الحادث في الساعة 1.49 صباحًا، وبعد حوالي 25 دقيقة وصلت سيارة الإسعاف.

فيما أكّد شهود عيان أنهم سمعوا صوتًا مدويًا للغاية ورأوا بعد ذلك المغنية مُلقاةً على أرضية المسرح قبل إنزال السّتار بسرعة.