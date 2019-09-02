أحمد الفيشاوي يستعد لتصوير أحدث أفلامه السينمائية "عقد الخواجة"

بدأ الفنان أحمد الفيشاوي التحضير لتصوير أحدث أفلامه السينمائية الذي يحمل عنوان "عقد الخواجة"، والذي يجمعه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

ونشر "الفيشاوي"، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، من خضوعه لتدريبات شاقة في "الجيم"، وعلق قائلا: "من الصعب التغلب على الشخص الذي لا يستسلم أبدا".



"عقد الخواجة".. تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى بطولته أحمد داود، ومن المقرر تصوير مشاهده بين مصر وأوروبا.

ويعرض لأحمد الفيشاوي حاليا في دور العرض السينمائية، الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والذي طرح مع أول أيام عيد الأضحى.

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وسيكون فيلم "عقد الخواجة" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "دكان شحاتة" و"حلاوة روح".

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