مدحت صالح يختتم مهرجان الأوبرا الصيفي في الإسكندرية الجمعة المقبلة

تختتم ، حفلات مهرجانها الصيفي على مسرح سيد درويش في الإسكندرية الجمعة المقبلة، بحفل للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته الموسيقية.



يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغنيات "صالح" التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، وتعاون فيها مع كبار الملحنين منها: حكاية وردية، ولا تسوى دموع، ح اتكلم ، كوكب تاني ، وعدي ، المليونيرات ، أكيد ، حد يقول لحبيبي ، بحلم على قدي ، و يا جريد النخل العالي ، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها

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