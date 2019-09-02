تامر هاجرس ينشر صورة تجمعه ببناته الثلاثة على "إنستغرام"

نشر الفنان تامر هجرس صورة تجمعه ببناته الثلاثة عبر حسابه الرسمى في موقع الصور «إنستجرام»، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه على موقع الصور.

وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها تامر من جمهوره، فالبعض قال «كلهم حلوين ويخبلوا» وآخرون أشادوا بجمال الصورة.

وكانت آخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم «الديزل» مع الفنان محمد رمضان، وحقق بدوره نجاحًا ملحوظًا بعد عرض الفيلم في العام الماضى

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