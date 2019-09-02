القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان تامر هجرس صورة تجمعه ببناته الثلاثة عبر حسابه الرسمى في موقع الصور «إنستجرام»، حيث نالت الصورة إعجاب متابعيه على موقع الصور.
وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها تامر من جمهوره، فالبعض قال «كلهم حلوين ويخبلوا» وآخرون أشادوا بجمال الصورة.
وكانت آخر أعمال الفنان تامر هجرس فيلم «الديزل» مع الفنان محمد رمضان، وحقق بدوره نجاحًا ملحوظًا بعد عرض الفيلم في العام الماضى
قد يهمك أيضا:
كانت هذه تفاصيل خبر تامر هاجرس ينشر صورة تجمعه ببناته الثلاثة على "إنستغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.