أحمد جمال يكشف عن صورة من كواليس كليب أغنيته الجديدة

القاهرة - لايف ستايل
كشف المطرب أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستجرام"، عن أول صورة من كواليس تصوير كليب أغنيته الجديدة، والذي يقوم بتصويره حاليا في اليونان، استعدادا لطرحه خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن "جمال" سافر الخميس الماضي إلى اليونان، لتصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع شركة مزيكا.
ويضم الألبوم 11 أغنية، تعاون فيها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم، والموسيقار وليد فايد.
وأحيا جمال، مؤخرا حفلا غنائيا ناجحا، بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي حرص خلاله على مشاركة جمهوره، للمرة الأولى، ثاني أغنيات الألبوم بعنوان "من غير مجاملة"، كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد شفيق.
وطرح جمال في أبريل الماضي أولى أغنيات الألبوم بعنوان "النسيان"، من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم
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