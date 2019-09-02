إيرادات "خيال مآتة" لأحمد حلمي تصل إلى 35 مليون جنيه رغم الانتقادات

القاهرة - لايف ستايل
رغم الانتقادات التي تعرض لها فيلم "خيال مآتة" للفنان أحمد حلمي، إلا أن العمل ما زال يحقق إيرادات في دور العرض السينمائي ويقبل الجمهور على مشاهدته.
وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 35 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض السينمائي في أولأيام عيد الأضحى الماضي، لكن هذه الإيرادات ليست كبيرة بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة بجانبه في السينمات.
"خيال مآتة" يشارك في بطولته نخبة من النجوم بجانب أحمد حلمي وهم منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وغيرهم من النجوم، والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، من إخراج خالد مرعي
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