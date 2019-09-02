- لطيفة تحيي حفلا في الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط 13 سبتمبر

القاهرة - لايف ستايل
تستعد المطربة لطيفة لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيري كبيرا.
وتقدم لطيفة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي تلاقي تفاعلًا من كل محبيها وعشاقها مثل "فريش، يا حياتي أنا جنبك، يا سيدي مسي" وغيرها من الأغاني.
وضمت الفنانة التونسية مؤخرًا أغنية جديدة باللهجة المغربية، إلى ألبومها الجديد الذي تواصل تسجيل أغانيه، والمقرر طرحه في أواخر العام الجاري.
الأغنية من كلمات الشاعر والملحن المغربي محمود رفاعي، وتغنيها لطيفة باللهجة المغربية، إذ إنها المرة الأولى التي تغني فيها لطيفة بهذه اللهجة
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