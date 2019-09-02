مصطفى قمر يهنئ عمرو دياب على حفل الساحل"مبروك يا نجم النجوم"

القاهرة - لايف ستايل
هنأ الفنان مصطفى قمر، النجم عمرو دياب على نجاح حفله الذي أقامه يوم السبت الماضي في أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالى.
وكتب قمر تعليقا على صور الحفل التي نشرها عمرو دياب عبر حسابه بموقع الصور "إنستجرام" قائلا: «مبروك يانجم النجوم على الحفلة والأغاني».
وكان قمر طرح ألبومه الغنائى منذ أيام قليلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" كما أنه اختتم حفلات الساحل الشمالى يوم الخميس الماضى في هاسيندا باى، وشاركه في الحفل كل من مصطفى حجاج وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا.
ويستعد الهضبة لإطلاق ألبومه الجديد «أنا غير» في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ إنه طرح 3 أغان من الألبوم وهي «بحبه، أنا غير، يوم تلات».
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