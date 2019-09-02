شكرا لقرائتكم خبر عن حامد الشراب يرزق بمولوده الأول "آدم" فى عيد زواجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق نجم مسرح مصر الفنان حامد الشراب بمولوده الأول “آدم"، معلنا ذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور "أنستجرام".

ونشر حامد صورته من داخل المستتشفي، مصحوبة بتعليق :" الحمد لله حمداً كثيرا طيبا مباركاً فيه .. اللهم أنبته نباتا صالحا.. أجمل هدية لعيد جوازنا".

وتابع: "فات سنة مع بعض وكانت أحلى سنة في حياتى كلها يا أجمل مريم فى الدنيا ويا أجمل هدية ربنا رزقنى بيها ودلوقتى ربنا رزقنى بهدية تانية".

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وحرص أصدقاؤه بفرقة مسرح مصر على توجيه التهنئة له، فعلق أوس أوس على الصورة قائلا: "مبروك يا أبو آدم"، فيما قال محمد أنور: "مبروك ياحبيبي وربنا يجعله من الذرية الصالحة إن شاء الله".