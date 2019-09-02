صور..رومانسية رامي مالك وصديقته لوسي تخطف الأنظار فى مهرجان فينيسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم رامي مالك الأنظار مؤخراً برفقة صديقته الجميلة لوسي بوينتون أثناء تواجدهما فى مهرجان فينيسيا حيث اهتمت المواقع بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتي مغادرة الحفل. موقع الديلي ميل شأنه شأن مواقع عديدة ذكر أن النجم رامي مالك ظهر فى أفضل صورة ممكنة باختياره للبدلة الذى تميز بارتداءها أثناء الحفل، .. كما ظهرت صديقته فى غاية التميز والأناقة لتتمكن من السيطرة على تفكير رامي طوال الوقت مثلما يظهر خلال الصور التي رصدتها عدسات المصورين أثناء الحفل حيث ظهر في أغلبها وهو ينظرلها بنظرات الإعجاب لمحبوبته لتظهر مدي عشق شرير جيمس بوند لها مثلما وصفه تقرير الديلي ميل بسبب دوره فى الفيلم الشهير الذى يستعد له حالياً.

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رامي مالك وصديقته

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