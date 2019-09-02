شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الممثل كيفن هارت إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نُقل الممثل الكوميدي كيفين هارت إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح كبيرة في الظهر" أثر تعرضه لحادث سيارة في لوس أنجلوس، منتصف ليل اليوم الاثنين، ووفقا لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا فكان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع وقت وقوع الحادث.

وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بـ أحد السدود، وأصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

وذكر تقريرالدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبي لمستشفى نورثريدج بينما نُقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع " bbc ".

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يشتهر هارت بأدواره الكوميدية والكوميدية في أفلام مثل Ride Along و The Secret Life of Pets.، كما انسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.