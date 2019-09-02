شكرا لقرائتكم خبر عن "الفيل الازرق 2" يقفز إلى 93 مليوناً ويصبح على أعتاب الـ 100 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيزفى حصد إيرادات ضخمة، حيث حقق ليلة أمس الأحد 507,089، لتكون محصلة الفيلم من الإيرادات 93 مليوناً و 400 ألف جنيه ليواصل تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، إذ اقترب من تحقيق 100 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يستمر عرض الفيلم لمدة شهرين آخرين خلال الفترة المقبلة.

وطرح فيلم "الفيل الأزرق 2" يوم 25 من شهر يوليو الماضى أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين واستمر فى المنافسه مع أفلام الموسم وحقق أعلى ايرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وأنضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.