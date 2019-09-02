رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة إلى عامر منيب : ” ربنا يجمعني بيك “

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - في ذكرى ميلاد الفنان الراحل ” عامر منيب ” وجه الفنان ” رامي صبري ” بكلمات مؤثرة رسالة عبر من خلالها عن حبه ومدى تأثره برحيل عامر منيب .

حيث نشر رامي صبري للفنان الراحل عامر منيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .

وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما روحت كنت غالي عليا أوي ” .

وعن علاقته بعامر منيب كتب : ” كنت دايما بشوفك أخويا الكبير .. علاقتي بيك علاقه أبدية ربنا يجمعني بيك علي خير يا عامر يا غالي يا حبيبي ” .

Advertisements

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة أعربوا في تعليقاتهم عن تقديرهم لموقف رامي صبري وحبهم لعامر منيب واستمرار تذكرهم له ودعوا له بالرحمة والمغفرة .