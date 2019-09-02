كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - في ذكرى ميلاد الفنان الراحل ” عامر منيب ” وجه الفنان ” رامي صبري ” بكلمات مؤثرة رسالة عبر من خلالها عن حبه ومدى تأثره برحيل عامر منيب .
حيث نشر رامي صبري للفنان الراحل عامر منيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” .
وكتب في تعليقه عليها قائلا : ” من أكتر الأشياء اللي أثرت فيا يوم ما روحت كنت غالي عليا أوي ” .
وعن علاقته بعامر منيب كتب : ” كنت دايما بشوفك أخويا الكبير .. علاقتي بيك علاقه أبدية ربنا يجمعني بيك علي خير يا عامر يا غالي يا حبيبي ” .
وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة أعربوا في تعليقاتهم عن تقديرهم لموقف رامي صبري وحبهم لعامر منيب واستمرار تذكرهم له ودعوا له بالرحمة والمغفرة .
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كانت هذه تفاصيل خبر رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة إلى عامر منيب : ” ربنا يجمعني بيك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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