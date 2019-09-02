هل سيشهد موسم الدراما الرمضاني 2020 الجزء الرابع من مسلسل ” كلبش ” ؟

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - في تصريحات صحفية للفنان المصري ” أمير كرارة ” ل ” فوشيا ” أعلن عن عدم تقديمه للجزء الرابع من مسلسل ” كلبش ” في موسم الدراما الرمضاني المقبل .
وكشف عن أنه بدأ التحضير إلى عمل درامي جديد والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020 والذي يعتبره مفاجأة للجمهور .
وتحدث أمير عن مطالبات الجمهور له باستمرار لاستكمال مسلسل كلبش وتصويرالجزء الرابع إلا إنه يرغب في التجديد والتغيير حتى لا يتهم بتكرار نفسه مع تقديره لرغبة الجمهور .
وأشار إلى إحتمالية تقديم الجزء الرابع من المسلسل ولكن ليس الموسم المقبل .
وعن العمل الجديد قال أمير كرارة أنه انتهى من التحضير له وسيبدأ تصويره في نهاية العام الحالي .. والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي .
ولم يذكر أية تفاصيل عن العمل ولكنه أكد على أن الشخصية التي يجسدها به تختلف تماما عن الشخصيات التي قام بتقديمها من قبل .
يذكر أن أمير كرارة قدم 3 أجزاء من مسلسل كلبش والتي نالت نجاحا جماهيريا كبيرا .. وشارك فى بطولته عدد من النجوم على رأسهم النجوم هشام سليم وأحمد عبد العزيز وأحمد العوضى ويسرا اللوزى وريم مصطفى .
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