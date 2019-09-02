كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - شاركت الفنانة البحرينية، شيماء سبت في هاشتاق متداول بصورة كبيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة #بدون_مكياج_بدون_فلتر معلنة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر تويتر عن مشاركتها في تحدي الظهور بدون ماكياج.

ونشرت شيماء سبت صورة لها بدون وضع مستحضرات التجميل وعلقت عليها: ” ومع مطلع السنة الجديدة ورداً على الكثير من الناس يقولون : ” نبي نشوفكم بدون مكياج” .. تفضلوا Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا بهذه الصورة.. شيماء سبت تشارك في تحدي الظهور بدون ماكياج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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