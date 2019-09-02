لجين عمران تطالب بوجود شاطئ “نسائي” في دبي و أبوظبي

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 11:43 صباحاً - قالت الإعلامية السعودية لجين عمران أنها تتمنى وجود شاطئ مخصص للنساء في المملكة. وكتبت “عمران” عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل ، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي و أبوظبي جربت أزورهم بنفسي كثير إستمتعت”. وأضافت عمران “فيهم خصوصية عالية و خدمات ممتازة و إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة”، وذيلت الإعلامية تغريدتها بوسم #نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية، والذي غرد عليه عدداً من متابعيها دعماً للمطلب.

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