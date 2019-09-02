شكرا لقرائتكم خبر عن 198 فيلما تمثل 19 دولة في مهرجان الدار البيضاء والان مع التفاصيل

كشفت إدارة مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن تقدم 198 فيلما طويلا وقصيرا من إنتاج عامي 2018 و2019 للمشاركة في الدورة الثانية من الحدث الدولي، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت إدارة المهرجان أنها ستعلن خلال الأيام المقبلة الأفلام المشاركة في مسابقتي الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة، إضافة إلى القسم الرسمي خارج المسابقة، وبانوراما الأفلام المغربية.

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أوضحت فاطمة النوالي، رئيسة المهرجان، أن الأفلام التي تقدمت للمشاركة عبر الموقع الإلكتروني تمثل 19 دولة عربية، ما يؤكد انتشار المهرجان وسمعته الطيبة على المستوى العربي وهو يخطو خطواته الأولى بين المهرجانات العربية.

وأشارت إلى أن لائحة المهرجان تنص على عرض الأفلام من إنتاج عامي 2018 و2019 بمسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، موضحة أن الدورة الثانية ستشهد عرض مجموعة من أهم وأحدث ما أنتجته السينما العربية.

وشهدت الدورة الأولى من المهرجان تكريم المخرج الجزائري الكبير أحمد راشدي، والنجمة المغربية آمال عيوش، فيما حصد الفيلم المصري "تراب الماس" للمخرج مروان حامد أغلب جوائز تلك الدورة.