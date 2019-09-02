شاهد.. اكتشاف مخلوق غريب في الولايات المتحدة

متابعة بتجــــــــــــرد: تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لمخلوق غريب، تم اكتشافه على شواطئ جزيرة هيلتون هيد، في ولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة.
وأثارت السلحفاة التي برأسين صدمة من اكتشفها، خاصة وأنها تعيش حياة طبيعية بوضعها الحالي، ولكن ليس لوقت طويل، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وعلى الرغم من مظهرها غير الطبيعي، فإن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد مدعاة للقلق، وأن هذه الحالة الشاذة طبيعية نسبيا.
وقالت أمبر كوين، مديرة “سي تيرتل باترول هيلتون هيد أيلاند”، إن مثل هذه الحيوانات الغريبة نادرا ما تظهر.
وأردفت: “إنه أمر نادر الحدوث، ولكن لا شيء يدعو للقلق، فبعض الناس يعتقدون أن السبب في وجودها هي الإشعاعات التي في الماء، ولكن الأمر ليس كذلك، فهذا يحدث في الطبيعة بشكل دوري”.
أما بالنسبة إلى احتمالات بقائها على قيد الحياة، فاستبعدت كوين ذلك، وأشارت إلى أن نسبة نجاتها هو 1%.
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